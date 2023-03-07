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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ترأس وفدا من القطاعين العام والخاص، الذي يزور مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمتد 3 أيام.

وتهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والصناعات المتقدمة والسيارات والرعاية الصحية، وتشجيع الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وتشهد الزيارة إقامة منتدى الاستثمار السعودي - الألماني في العاصمة برلين بمشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين، وبمشاركة واسعة من الشركات والقطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال المنتدى.