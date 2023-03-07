شكرا لقرائتكم خبر ملتقى التحول الوطني يستعرض إنجازات 6 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد برنامج التحول الوطني الاثنين المقبل (13 مارس 2023) في العاصمة الرياض، ملتقى (التحول الوطني... واقعٌ نعيشه)، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو 2016، بصفته أول البرامج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الـ6 خلال منظومته ومبادراته، ويأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحققة لعام 2022.

وحقق برنامج التحول الوطني عددا من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غر الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسة، هي: (وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة المياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية).

وتتضمن أعمال ملتقى «التحول الوطني.. واقع نعيشه» جلستين حواريتين بمشاركة أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عمرو رجب، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي.

وسيختم الملتقى بتكريم عدد من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، بناء على عدد من المحاور.

المشاركون في الجلسات

