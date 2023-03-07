الصناعة والثروة المعدنية تنضم لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مركز الملكية الفكرية في الوزارة، وشهد توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض.

كما أقيم معرض مصاحب للمنتجات القائمة على الملكية الفكرية والمرتبطة بقطاع الصناعة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، حيث استعرض نخبة من المبدعين والمبتكرين عددا من الاختراعات وقدموا شرحا حول مضامينها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إلى أن مركز الملكية الفكرية في الوزارة يهدف إلى تقديم الإرشاد بشأن الملكية الفكرية، وتقييم الاختراعات من حيث فائدتها الاقتصادية وإمكانية تطبيقها، وتقديم خدمات إرشادية قانونية للعملاء، كما تتضمن مهام المركز المشاركة في وضع السياسات واللوائح الخاصة بمجال الملكية الفكرية، ودعم الابتكار وتمكينه والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية في المنظومة، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للوزارة وموظفيها وعملائها وتصميم الاستراتيجية الصناعية والتعدينية وتنفيذها للملكية الفكرية ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل التخطيط والأداء الاستراتيجي عبدالرحمن الحميدي، فيما مثل الهيئة نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتفاقية تهدف إلى انضمام الوزارة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي تهدف الى بناء القدرات، وتمكين المستفيدين في الجهات الشريكة على تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة، والمشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.

أهداف المركز







تقديم الإرشاد بشأن الملكية الفكرية



تقييم فائدة الاختراعات وإمكانية تطبيقها



تقديم خدمات إرشادية قانونية للعملاء



المشاركة في وضع السياسات واللوائح



دعم الابتكار وتمكينه والإبداع



دعم الاقتصاد المبني على الملكية الفكرية



التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية



حماية حقوق الملكية الفكرية للوزارة وموظفيها وعملائها



تصميم الاستراتيجية الصناعية والتعدينية وتنفيذها للملكية الفكرية



أهداف الاتفاقية