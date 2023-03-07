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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين انطلق في مدينة الرياض، ويستمر حتى 9 مارس 2023، وذلك ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية، في تمكين القدرات التصديرية وإكساب العاملين في مجال التصدير في المنشآت الوطنية المعارف والمهارات الأساسية في جانب التصدير والتجارة الدولية. يسلط البرنامج الضوء على موضوعات عدة رئيسة مهمة تشمل: أبحاث التسويق، وأنواع أبحاث وبيانات السوق الدولي، واستخدام قواعد البيانات والأبحاث والتقارير لتحليل الأسواق المستهدفة، إضافة إلى طرق الدفع في التجارة الدولية، ودورة الاعتماد المستندي.

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