شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 6-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العالمية للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 586 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.18%، والعرب على 10.25%، واستحوذت المؤسسات على 29.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 46.1 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.8 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 19907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 6918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، بينما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 20.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.52%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 26.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.75%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 10.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 46.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 53.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.03%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.712 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 13.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.