شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك بحفل افتتاح مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأعرب دانييل يرجين، عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بحلول لتلك الأزمة.

وتضمن الافتتاح جلسة نقاشية مع مايك ويرث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية تحت عنوان "رؤى واستراتيجيات جديدة لقطاع الطاقة".

وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة، كما استعرض التوجهات العالمية للتحول الطاقي وكيفية التحول إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه.

وأكد مايك ويرث على اهتمام شركة شيفرون بالتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة شرق المتوسط والتي تُعد منطقة واعدة تزخر بالعديد من الثروات إلى جانب قربها من أوروبا مما يجعلها أحد المصادر المهمة ضمن خطط أوروبا لتعويض نقص إمداداتها من الغاز، لافتاً إلى أن الشركة تقوم حالياً بالبحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر بمناطق الامتياز التابعة لها في مصر والتي تأمل في وضعها على الانتاج قريباً.

كما يجري العمل على تسريع الإنتاج من المرحلة الثانية من حقل ليفياثان الإسرائيلي لنقله إلى تسهيلات الإسالة والتصدير في مصر وإعادة تصديره إلى أوروبا لتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز.

كما أكد رئيس شيفرون على أهمية محطات الإسالة والتصدير في مصر كونها أحد اهم البدائل لنقل الغاز بشكل سريع إلى أوروبا في ظل ازمة الطاقة الحالية.