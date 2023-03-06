شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة تدشن أحدث مشروعاتها The Rift Business Park بحجم استثمارات يتخطى 15 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة LUD أحدث مشروعاتها في السوق العقاري “The Rift Business Park” بالشراكة مع مجموعة الربوة كمالك للأرض بحجم استثمارات يتخطى 15 مليار جنيه. و قد تم تدشين المشروع في حفل ضخم بفندق JW Marriott يوم السبت الموافق 4 مارس الماضي. و قد قدم الحفل الإعلامي المشهور رامي رضوان بحضور مجموعة من الشخصيات العامة و نجوم الفن و الرياضة و الإعلام تضم إبراهيم فايق, أحمد شامي, محمد نور, أسامة الهادي, يوسف حشيش,يحي حمزة, إنجي الإنجباوي, ,فرح الزاهد,و ندى الأشموني.

و قد أعلن الأستاذ عادل عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة LUD أن المشروع سيمثل علامة مضيئة بمنطقة شرق القاهرة لموقعه الفريد بين بوابتي مدينة المستقبل و العاصمة الإدارية الجديدة و تواجده على أهم المحاور الرئيسية مثل الدائري الأوسطي و محور محمد بن زايد.

و قد أعرب الأستاذ عادل عن فخر شركة LUD بالتعاون مع مجموعة الربوة -و على رأسها السيد جعفر حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة الربوة- للعمل على مشروع The Rift Business Park.

و صرح الأستاذ عادل أن المشروع يليق بإسم مصر وسمعتها المعمارية, متماشيا مع رؤية الدولة 2030 لتصدير العقار و لفت أنظار المؤسسات العالمية لتنشيط القطاع العقاري المصري و جذب الاستثمارات المحلية و العالمية.

كما أعرب السيد جعفر حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة الربوة عن سعادته بحجم الثقة بين الشركتين و طرح المشروع على أرض الواقع بعد سنوات من التخطيط و الدراسة.

و تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 65 فدان و يعد استكمالا لإستراتيجية الشركتين في تنفيذ مشروعات متفردة و مبتكرة تضفي طابع جديد على السوق العقاري المصري و تلبي الاحتياجات والطلب المتنامي على المشروعات التجارية و الإدارية في المنطقة.

و قد أعلنت شركة LUD عن شراكات عملاقة لتنفيذ مشروعها الجديد The Rift Business Park في مؤتمر صحفي تم عقده في 18 قبراير الماضي بحضور نخبة من كبار الإستشاريين في السوق العقاري و مجموعة من الإعلاميين و الصحفيين. و قد أظهرت الشركة حجم التخطيط و الدراسة و التعاون الهائل لتحقيق كل عناصر النجاح للنهوض بمشروعها الأول من نوعه في المنطقة.



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (1)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (2)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (3)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (4)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (5)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (6)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (7)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (8)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (9)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (10)



مجموعة لوزان للتطوير العمراني ومجموعة الربوة (11)