أخبار البورصة اليوم الإثنين 6-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 6-3-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العالمية للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 586 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.18%، والعرب على 10.25%، واستحوذت المؤسسات على 29.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 46.1 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.8 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 19907 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 6918 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، بينما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، عدد 645.3 ألف سهم، 265 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 24 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان 568 ألف سهم، 177.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ودايس للملابس الجاهزة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 1000 سهم، 94 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 65.8 ألف سهم، 75 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم يوسف ياسين عبد العزيز محمد قشطي عدد 20 ألف سهم بسعر 22.56 جنيه بقيمة إجمالية 509.5 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.36% إلى 4.977%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم أيوب عدلي أيوب عدد 326.5 ألف سهم بسعر 2.555 جنيه بقيمة إجمالية 8.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 32.25% إلى 30.93%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات مجمعة بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وسجلت الشركة صافي ربح حوالي 205 ملايين جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 33.1 مليار جنيه في نهاية عام 2022، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 10.3 مليار جنيه.

كما حققت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، صافي مبيعات بلغت 486.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ صافي الربح بعج الضرائب حوالي 19.5 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 12.8 مليون جنيه.

فيما حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 176%، وبلغت صافي الخسائر 18 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح 93 مليون جنيه. بنسبة انخفاض 120%.

كما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 20 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه بمعدل انخفاض سنوي 23.81%، وبلغت صافي الخسائر 11.5 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر 12.7 مليون جنيه بنسبة نمو 9.8%.

ايكون

قالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون"، إن شركتها التابعة تطوير المباني الجاهزة الصناعية-السعودية، وقعت عقد لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل عدد 48 وحدة جاهزة بقيمة 24 مليون ريال سعودي (200 مليون جنيه تقريبًا) لصالح شركة تطوير التقنية للمقاولات بمشروع إنشاء مرافق مساندة لمنفذ الربع الخالي بالسعودية، وسيتم تنفيذ الأعمال خلال 5 أشهر من تاريخ اعتماد المخططات والتصميمات الإنشائية.