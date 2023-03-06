شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم.. المصرية للاتصالات ترد على طرح 10% منها للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الإثنين 6-3-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها رد الشركة المصرية للاتصالات على ما أثير حول طرح الحكومة حصة 10% في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها فيما يلي:

أول رد من المصرية للاتصالات على طرح 10% من أسهمها للبيع

قال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة غير منوطة بالتعليق علي أنباء طرح الحكومة حصة 10% من أسهمها المملوكة للدولة بنسبة 80% للبيع.

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.14% بختام تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 تريليون جنيه.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر 30.63 للشراء، 30.73 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 30.73 جنيه للشراء، 30.83 جنيه للبيع.

أسعار النفط تسجل 85.22 دولار لبرنت و79.17 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 85.22 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.17 دولار.

مد قرار إيقاف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزارة السياحة والآثار بمد العمل بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين فى مصر تسجل 1850 جنيها للجرام عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع تحركا ملحوظا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1850 جنيها للجرام.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للزجاج والبلور

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وزير المالية: تعميق التكامل الاقتصادى العربى فى مواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي العربي، لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة ما بين تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وموجة تضخمية غير مسبوقة.