شكرا لقرائتكم خبر عن "باز" أول منصة عربية للتواصل الاجتماعى تصل لــ ٣ ملايين مستخدم مصري وتعقد شراكة مع "فورى" لتوسيع قاعدة المستفيدين من "برنامج المكافآت" في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • شرايري: نقوم اليوم بمشاركة ١٠٠٪ من عوائد الإعلانات على <<باز>> مع المستخدمين عبر <<برنامج المكافآت>> المميز، والذي نسعى من خلاله إلى بناء أكبر وأكثر المجتمعات العربية تنوّعاً على الإنترنت بهدف دعم المحتوى العربي الرقمي القيم والمتخصص. • برهم: نجحنا في زيادة عدد المستخدمين النشطين من مصر وحدها إلى ما يقرب ٣ مليون مستخدم، وذلك في الفترة بين إطلاق المنصة في مصر وحتى نهاية الربع الرابع من ٢٠٢٢ والآن نحن بصدد تكثيف نشاطاتنا التسويقية لتعزيز وعي الجمهور المصري بمنصة <<باز>> كأول منصة عربية للتواصل الاجتماعي.

أفصحت <<باز>>، أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي، عن وصول إجمالي عدد المستخدمين لسبعة ملايين شخص كوّنوا آلاف المجتمعات خلال وقت قياسي. ويشمل هذا العدد حوالي ٣ ملايين مستخدم مصري. علاوةً على ذلك، أطلقت <<باز>> ميزات وبرامج مميزة لجذب صناع المحتوى القيم والمتخصص في مصر.

وكشف مصعب شرايري، الرئيس التنفيذي لشركة <<باز>>، عن تفاصيل أحد أهم هذه البرامج، قائلاً: "نقوم اليوم بمشاركة ١٠٠٪ من عوائد الإعلانات على <<باز>> مع المستخدمين عبر <<برنامج المكافآت>> المميز، والذي نسعى من خلاله إلى بناء أكبر وأكثر المجتمعات العربية تنوعاً على الإنترنت بهدف دعم المحتوى العربي الرقمي القيم والمتخصص، وهو ما وضعناه نُصب أعيننا منذ إطلاق مجتمعات <<باز>>". ثم أضاف: "شهدت المنصة تضاعف عدد منشورات المستخدمين وحجم التفاعل عليها بنسبة ٣٠٠٪، كما ازداد عدد المستخدمين الفاعلين بنسبة ١٥٠٪ منذ إطلاق المنصة في مصر وحتى نهاية الربع الرابع من السنة الماضية. وهذا دليل على أن مجتمعاتنا العربية بحاجة إليها".

<<برنامج المكافآت>> وكسب العوائد المالية من <<باز>>

وستصمم <<باز>> بحرص شديد نموذجاً لمشاركة عوائد الإعلانات على المنصة مع المستخدمين وتخضعه باستمرار لتحسينات أثناء نموها. وكخطوة أولى لتمكين مستخدميها من جني الأرباح، فقد أطلقت المنصة <<برنامج المكافآت>> الذي يشارك العوائد المالية مع المستخدمين بالاعتماد على دعوتهم لأصدقائهم للانضمام إلى المنصة. ومن خلال البرنامج، سيتمكن جميع المستخدمين من كسب ما يصل إلى $200 في الشهر.

ولتسهيل دفع العوائد المادية لمستحقيها من المستخدمين المصريين، أعلنت <<باز>> عن توقيع اتفاق شراكة مع <<فوري>>، الشركة الرائدة في حلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في مصر. بموجب الشراكة، سيتمكن مستخدمي <<باز>> من تحويل عوائد <<برنامج المكافآت>> المالية عن طريق خدمات <<فوري>>.

تعليقًا على الشراكة، قالت شروق برهم، مديرة التسويق لشركة <<باز>>: "تؤكد شراكتنا مع <<فوري>> التزامنا بتوسيع قاعدة المستخدمين المستفيدين من <<برنامج المكافآت>> بمصر، وتسهيل عملية جني الأرباح لهم. كما ستساعدنا هذه الشراكة على تسريع نمو مجتمعاتنا هنا. نجحنا في زيادة عدد المستخدمين النشطين من مصر وحدها إلى ما يقرب ٣ مليون مستخدم، وذلك في الفترة بين إطلاق المنصة في مصر وحتى نهاية الربع الرابع من ٢٠٢٢. والآن نحن بصدد تكثيف نشاطاتنا التسويقية لتعزيز وعي الجمهور المصري بمنصة <<باز>> كأول منصة عربية للتواصل الاجتماعي".

طريقة المشاركة في <<برنامج المكافآت>>

وفقاً لموقع <<باز>> على الإنترنت، فإنه للمشاركة في برنامج المكافآت ليس على المستخدم إلا تصفح الملف الشخصي الخاص به والنقر على "إرسال الدعوات". ومن ثم على المستخدم مشاركة الرابط الخاص به مع الأشخاص الذين يود دعوتهم إلى التطبيق، حيث ستقوم <<باز>> بمنح المستخدم مبلغاً مقداره دولار أمريكي مقابل كل مستخدم جديد. يتم تحصيل هذه المبالغ على دفعات عبر خدمات <<فوري>>.

رؤية <<باز>> المستقبلية

تسعى باز، بصفتها أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي، إلى تعزيز ودعم المحتوى العربي التفاعلي على الإنترنت من خلال كونها أكبر تجمع للمجتمعات العربية وأكثرها تنوعاً. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، فإن <<باز>> تقدم للمستخدمين مجموعة كبيرة من المزايا. من أهم هذه المزايا هي الغرف الصوتية ضمن المجتمعات، والتي تمكن المستخدمين من التواصل الحي حول المواضيع التي تمثل اهتمامًا مشتركًا فيما بينهم. كما أن المنصة تحتوي على خاصية البث المباشر، والمكالمات بالصوت والصورة، وغيرها الكثير.

عن طريق إطلاق <<برنامج المكافآت>>، وعقد شراكة مع <<فوري>>، وإطلاق خاصية الإعلانات على المنصة، وإدماج الغرف الصوتية بالمجتمعات الخاصة — تؤكد <<باز>> التزامها بخارطة الطريق التي رسمتها لنفسها والتي تتفق مع رؤيتها المتمثلة في بناء أكبر تجمع للمجتمعات العربية المتخصصة على الإنترنت والتركيز على المحتوى القيم والمتخصص. كما تطمح <<باز>> لعقد جولة استثمارية مع نهاية العام لرفع رأس مال الشركة، وذلك لمواكبة نمو المنصة الكبير والمتزايد بسرعة والتي تسعى لتوسيعه.

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