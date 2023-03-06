شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقى سفير إيطاليا بالقاهرة ومدير عام الاتحاد الإيطالى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وAntonio Barreca مدير عام الاتحاد الإيطالي للسياحة والسفر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي في قطاع السياحة بمصر وخاصة المجال الفندقي.

وشهد اللقاء، استعراض أهمية السوق الإيطالي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتطورات حركة السياحة الوافدة منه إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بالأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي حيث يعد من المقاصد السياحية المفضله له وذلك لتنوعه وطبيعته الخلابة ومقوماته السياحية المتنوعة.

كما تم مناقشة أهمية تعزيز اهتمام مصر بالبرامج السياحية القصيرة التي يفضلها العديد من السائحين الإيطاليين وخاصة في ظل قرب المقصد السياحي المصرى من إيطاليا، وإمكانية التعاون المشترك في مجال الضيافة وتدريب العاملين في قطاع السياحة المصرى.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كانت قد شاركت في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم في دولة إيطاليا في شهر فبراير الماضي.