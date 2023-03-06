الاقتصاد

أول رد من المصرية للاتصالات على طرح 10% من أسهمها للبيع

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القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة غير منوطة بالتعليق علي أنباء طرح الحكومة حصة 10% من أسهمها المملوكة للدولة بنسبة 80% للبيع. 

 

وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول20% الأخرى في البورصة المصرية.

 

كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر، أن الحكومة المصرية بصدد طرح حصة 10% في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

 

وذكرت المصادر أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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