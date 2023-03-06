شكرا لقرائتكم خبر عن "المطورون العرب" تتلقى عرضا لشراء حصتها فى "عامر سوريا" بمبلغ 18مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مجموعة المطورون العرب القابضة، تلقيها عرض شراء من إحدى الشركات المؤسسة خارج مصر، لشراء كامل نسبة مساهمتها في إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة عامر سوريا المحدودة المسؤولية، وذلك في حدود مبلغ وقدره 18 مليون دولار، وسوف يتم دراسة هذا العرض، ومناقشته من خلال مجلس إدارة الشركة، ودراسة الفوائد الاقتصادية والمالية التي سوف تعود على الشركة من هذا البيع، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذا العرض.

وكانت شركة عامر جروب، قد أعلنت عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس في سوريا.

وقالت عامر جروب، إنه صدر حكم فى القضية التحكيمية رقم 986/2014 والمقامة من كل من شركة انترادوس للتطوير السياحي ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد وكذلك المقامة من شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى شركات التابعة لشركة بورتو القابضة ضد نفس الشركات.

وأضافت أن الحكم انتهى إلى أحقية شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة في مبلغ 38.916 مليون دولار بخلاف 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.