شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تأثيث الوحدات السكنية البديلة بمنطقة مطار إمبابة لسكان جزيرة الوراق مجانا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن ذلك ياتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في جانب تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة، وأن الأثاث والأجهزة التى تم تسليمهما للأهالي تضم أجهزة كهربائية ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير جودة الحياة لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.
وأشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه تم التأكد من نوعية وجودة الأجهزة والأثاث التى تم توفيرهما لأهالي الجزيرة بالوحدات السكنية البديلة.
وأضاف المهندس أسامة شوقي، أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق.
وقال رئيس جهاز الوراق الجديدة، إن المستفيدين سبق وأن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.