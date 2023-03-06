شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الشريك الاستراتيجي لقمة رايز آب 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقعت شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال بروتوكول تعاون مع شركة "رايز آب" كشريك استراتيجي لها،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن تفاصيل النسخة العاشرة من "قمة رايز آب 2023" والتي ستقام في المتحف المصري الكبير في الفترة من 16 حتى 18 مارس 2023 ، بحضور أكثر من 20.000 شخص من 60 دولة حول العالم.

وقع البروتوكول المهندس محمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق، وعبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز آب، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وشباب رواد الأعمال.

ويهدف البروتوكول لإيجاد حلول سريعة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع ريادة الاعمال المصري من أجل النهوض بالقطاع وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال عدة فعاليات وموائد مستديرة ستتم خلال القمة وبعدها.

وفي تلك المناسبة صرح محمد إيهاب -الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق- قائلا "سعداء بالشراكة مع رايز اب كواحدة من أكبر المنصات الخاصة بريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا. نحن في الأنطلاق نهدف لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري لتحويل مصر الي مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى يحدث ذلك التحول كان لابد أن نقوم بالتكاتف لإيجاد حلول للتحديات التي يواجها رواد الأعمال المصريين ".

وأكد إيهاب:" نسعى من خلال شراكتنا مع رايز اب أن تجمع بين رواد الأعمال والحكومة المصرية حتى تقوم بتنفيذ خطوات سريعة للنهوض بالقطاع على المستوي التشريعي والتنفيذي، وأيضا تعزيز ثقافة ريادة الأعمال خلال إبراز قصص نجاح رواد الأعمال المصريين في الأعلام المصري، سنقوم بخلق حلقة نقاش بين جميع الجهات المعنية من الحكومة ورواد الأعمال والقطاع الخاص حتى يتم الوصول لحلول حقيقية يتم تطبيقها لدعم قطاع الشركات الناشئة وتسريع وتيرة نموه ".

وصرح عبد الحميد شرارة -الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب- قائلا" إن شراكتنا مع شركة انطلاق مميزة جدا لنا، وأعتقد أن خلال العشر سنوات القادمة ستكون نحن وانطلاق وجميع الشركاء في مناخ ريادة الأعمال سويا نساهم في دعم والنهوض بقطاع ريادة الأعمال. هذا العام تنولی رایز آب اهتمام كبير بالبيئة التشريعية للشركات الناشئة، لذلك قمنا بعمل شراكة مع شركة انطلاق حتى تقوم بدعم مناخ زيادة الأعمال المصري. تسعى من خلال تلك الشراكة على سد الفجوة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية التي لديها اهتمام كبير بدعم ذلك القطاع.

جدير بالذكر أن شركة انطلاق هي شركة تقدم حلول لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري من خلال مسرعة أعمال تقوم بتقديم التمويل والتدريب للشركات الناشئة لمساعدتهم على النمو، تقديم خدمات الاستشارات الحكومية و سد الفجوة بين صناع القرار و الشركات الناشئة لإيجاد حلول سريعة للتحديات التي يمروا بها،بالإضافة إلى الترويج لقصص نجاح رواد الأعمال المصريين.