شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة التحالف الوطنى يطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية "كتف في كتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة حياة كريمة ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف في كتف" لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعمالمواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وشارك التحالف الوطني في الزيارتين الأخيرتين لمحافظتي سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسي بجهود متطوعيالتحالف الوطني بالعمل الأهلي والمجتمع المدني خلالاصطفاف 1500 متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات في الفترة الماضية، مثل "ستر وعافية" و"قطار الخير"، كما وجه الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف مبادرة "كتف في كتف" توفير 4 مليون صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفي صندوق "كتف في كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطني على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث في ستاد القاهرة الدولي قريبًا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.