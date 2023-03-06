شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى تعلن الفائز الرابع بجائزة "المليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الهيئة القومية للبريد حفل السحب الرابع على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع قيادات الهيئة، ووليد محسن محمد علي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرص البريد المصري على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن نتيجة السحب الرابع على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه"؛ حيث فازت بها هدى المكاوي أحمد أحمد زهران، صاحبة حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد فرع زفتى الفرعي بمحافظة الغربية.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التي يقدمها البريد المصري تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية المختلفة، وتعكس حرص واهتمام البريد المصري على تقديم جوائز تحفيزية للعملاء تقديراً لولائهم الدائم وثقتهم في الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري، وتشجيعًا للعملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري، إلى جانب تشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الإشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير "أفراد" وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة و أن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكتروني مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.