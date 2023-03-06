شكرا لقرائتكم خبر عن مد قرار إيقاف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزارة السياحة والآثار بمد العمل بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968م، بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977م بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019م، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977م الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009م، وعلى قرار وزير السياحة رقم 58 لسنة 2019م بتاريخ 28/1/2019م بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 439 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 23/8/2020م بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم (1) المؤرخة 14/1/2021م، وبعد موافقة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بكتابها رقم 55 بتاريخ 26/1/2021م، وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.