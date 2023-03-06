شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الإثنين فى مصر تسجل 1850 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع تحركا ملحوظا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1850 جنيها للجرام في تعاملات اليوم في حين يسجل سعر الذهب عالمياً 1849 دولار في التداولات الفورية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1586 جنيها. عيار 21 سجل 1850 جنيها. عيار 24 سجل 2114 جنيها. الجنيه الذهب 14800 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات 10570 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر السبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام 21140 جنيها بدون مصنعية ورسوم، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 42280 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 105700 جنيها وسعر اونصة الذهب 65534 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم

أما عن سوق الذهب العالمي فمع بداية أسبوع تداول جديد في الأسوق العالمية نجد تذبذب في أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع تراجع مستويات الدولار وانتظار الأسواق لشهادة محافظ البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1852.43 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1858.19 دولار للأونصة وأدنى مستوى اليوم عند 1850.67 دولار للأونصة، بحسب جولد بيليون، يأتي هذا التذبذب في مستويات الذهب بعد الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات.

ومن جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في الأداء السلبي الذي بدأه الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أقل مستوى في 3 جلسات تداول.

أما عن السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فقد شهدت تراجع اليوم لتستقر تحت المستوى 4.0% الأمر الذي يؤكد الضغط السلبي الواقع على مستويات الدولار الأمريكي والذي يحقق الذهب استفادة كبيرة منه.

الأسبوع الماضي شهد تصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي أفادت استمرار وتيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على ان تصل لأقصى معدل متوقع لها قبل أن تستمر عند هذا المعدل لفترة من الوقت، وهو الأمر الذي أنهى التوقعات بأداء استثنائي للفيدرالي في محاربة التضخم.

صرح ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت أنه في حالة استمرار بيانات التضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فستحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع والاستقرار لفترة أطول.

انعكس تصريحات أعضاء الفيدرالي على الأسواق، حيث تشير العقود الآجلة إلى وجود فرصة بنسبة 72٪ أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 22 مارس.

وتراهن الأسواق أن السعر المستهدف للفيدرالي من المحتمل أن يبلغ ذروته في شهر يونيو، قبل أن يتوقف البنك مؤقتًا أو يعكس موقفه المتشدد بسبب زيادة الضغط الاقتصادي.

أحداث هامة في انتظار أسواق الذهب هذا الأسبوع

تتابع أسواق الذهب هذا الأسبوع باهتمام شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وسيتبع ذلك شهادته حول نفس الموضوعات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

ثم ينتقل السوق إلى التركيز على بيانات تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة عن الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات باستقرار معدل البطالة الأمريكي عند 3.4% وتعيين وظائف جديدة خلال فبراير بمقدار 206 ألف وظيفة أقل من القراءة يناير القوية والمفاجأة بقيمة 517 ألف وظيفة.

الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات الدولية تتوقع أنه في حالة شاهدنا ارتفاع كبير مفاجئ في بيانات تقرير الوظائف قد يلجأ البنك الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس الجاري، ولكن هذه التوقعات لم تحظى بنسبة كبيرة حتى الآن خاصة بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى تمسل البنك بوتيرة رفع الفائدة عند 25 نقطة أساس.

أسهم شركات الذهب والتعدين تعود إلى الأداء الإيجابي

سجل سهم شركة نيومونت المصنفة كأكبر منتج للذهب في العالم المتداول في بورصة نيويورك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليرتفع سهم الشركة من أدنى مستوى في 4 أشهر تقريباً بدعم من تعافي أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تراجعات العائد على السندات الحكومية الذي أعاد التفاؤل إلى أسواق الأسهم بشكل عام.

شركة باريك جولد عملاق صناعة الذهب الكندي والذي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك أيضاً عادت إلى الأداء الإيجابي بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي، ليشهد ارتفاع السهم بنسبة 3.6% لينهي أربعة أسابيع متتالية من الهبوط لتتبع الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم ككل.

مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% مع عودة ثقة المستثمرين إلى التزايد أسواق الأسهم الأمريكية في ظل التراجع الذي شاهدناه في السندات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تبقي الطلب على الذهب مرتفعاً في 2023

أشار مجلس الذهب العالمي في أحدث تقاريره أن الطلب على الذهب يظل عند مستويات مستقرة منذ بداية عام 20223 وذلك بدعم من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شهدها عام 2022.

خلال شهر يناير الماضي أضافت البنوك المركزية مجتمعة 31 طن إلى احتياطيها من الذهب بنسبة ارتفاع 16% مقارنة مع الشهر السابق.

وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي جاء البنك المركزي التركي في المركز الأول بشراء 23 طن بشكل رسمي من الذهب ليضيفه إلى الاحتياطي لديه، بينما اشترى البنك المركزي الصيني 15 طن من الذهب والبنك المركزي الكازاخستاني أضاف 4 طن.

بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أيضاً أن احتياطي مصر من الذهب يبلغ 125.55 طن بنسبة 22.92% وذلك كآخر تقييم من مجلس الذهب عن الربع الرابع لعام 202