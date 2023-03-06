طارق الملا: مزايدات بترولية عالمية متنوعة عبر بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف

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القاهرة - سامية سيد - يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات أسبوع ملتقى CERAWeek العالمى للطاقة الذى يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 - 10 مارس 2023، ويضم عدداً من وزراء وقادة قطاع الطاقة بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم .

وأوضح الملا أن مشاركة مصر فى هذا المؤتمر بشكل دورى يوضح ما حققته استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من نتائج أعمال خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية هذا المؤتمر وما تحويه مناقشاته وجلساته من موضوعات حول تأمين إمدادات الطاقة ودعم الأسواق الناشئة والتحول الطاقى والأهداف البيئية كخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الاستهلاك ومراعاة حقوق الدول فى التنمية والاستفادة مما تملكه من ثروات طبيعية وغيرها.

وأشار إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لمزيد من الحوار والتعاون مع شركاء صناعة البترول وعرض الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها صناعة البترول والغاز فى مصر والترويج لها، خاصة وأن مصر لديها طرح لمزايدات عالمية متنوعة عبر بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف، حيث تم فى ديسمبر الماضى طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية.

كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة وتشمل 8 حقول مُنتجة فى منطقتى خليج السويس والصحراء الشرقية، وأن مصر لديها قصص نجاح تحققت، واستقرار وإصلاح اقتصادى حقيقى.

ويشارك الملا كمتحدث رئيسى فى الجلسة الوزارية العامة، والتى تناقش جهود انتقال الطاقة للوصول إلى صافى صفر انبعاثات مع تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على الاقتصاد العالمى، فى ظل الاحتياج للهيدروكربون في شتى جوانب الحياة حتى تحقيق التحول الطاقى .

مباحثات ثنائية مع كلاى نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاى نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، على هامش المشاركة بالمؤتمر تناولت استعراض مستجدات أنشطة الشركة فى مصر وخططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها، والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية، بما يدعم دور مصر ومنطقة شرق المتوسط فى تأمين جانب من الطلب العالمى على الطاقة.

وأكد الملا أن الجهود التى تقوم بها شيفرون فى مصر تحظى بالدعم والمتابعة وأنها بصدد تحقيق نتائج طيبة فى مجال البحث والاستكشاف الذى عادت إليه بمصر مؤخراً، مشيراً لحرص الجانبين على دعم شراكتهما التاريخية التى تمتد منذ عام 1937 وزيادة دور شيفرون كشريك استثمارى موثوق لقطاع البترول فى مصر وأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بشأن التعاون فى خفض الانبعاثات خلال انعقاد مؤتمر إيجبس فبراير الماضى تضاف للتعاون المتنامى بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق نيف إلى مشاركته فى مؤتمر ومعرض إيجيبس فى فبراير 2023 ، لافتاً إلى حالة الزخم والحضور المتزايد الذى تميزت به النسخة السادسة من المؤتمر والذى يشهد تطوراً ملحوظاً من نسخة إلى أخرى، كما أشاد بإعلان الوزير عن تحول المؤتمر اعتباراً من دورته القادمة إلى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة بما يسمح بتوسيع دائرة موضوعات المؤتمر ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة التى يشهدها قطاع الطاقة .