شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 16956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 20118 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 6977 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل

إلى مستوى 4565 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3553 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العالمية للاستثمار والتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، عدد 645.3 ألف سهم، 265 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 24 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان 568 ألف سهم، 177.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ودايس للملابس الجاهزة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 100 ألف سهم، 1000 سهم، 94 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 65.8 ألف سهم، 75 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم يوسف ياسين عبد العزيز محمد قشطي عدد 20 ألف سهم بسعر 22.56 جنيه بقيمة إجمالية 509.5 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.36% إلى 4.977%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات مجمعة بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وسجلت الشركة صافي ربح حوالي 205 ملايين جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 33.1 مليار جنيه في نهاية عام 2022، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 10.3 مليار جنيه.

كما حققت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، صافي مبيعات بلغت 486.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 427.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ صافي الربح بعج الضرائب حوالي 19.5 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 12.8 مليون جنيه.

فيما حققت شركة المطورون العرب القابضة، مبيعات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 176%، وبلغت صافي الخسائر 18 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح 93 مليون جنيه. بنسبة انخفاض 120%.

كما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 20 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه بمعدل انخفاض سنوي 23.81%، وبلغت صافي الخسائر 11.5 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر 12.7 مليون جنيه بنسبة نمو 9.8%.

في سياق آخر قالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون"، إن شركتها التابعة تطوير المباني الجاهزة الصناعية-السعودية، وقعت عقد لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل عدد 48 وحدة جاهزة بقيمة 24 مليون ريال سعودي (200 مليون جنيه تقريبًا) لصالح شركة تطوير التقنية للمقاولات بمشروع إنشاء مرافق مساندة لمنفذ الربع الخالي بالسعودية، وسيتم تنفيذ الأعمال خلال 5 أشهر من تاريخ اعتماد المخططات والتصميمات الإنشائية.