الاقتصاد

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة  بمناطق (منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1,2.3- منطقة الحزام الأخضر)، وذلك من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء الموافق  وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

 

وأرجع جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيانه، قطع المياه نظراً للقيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

 

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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