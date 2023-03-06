شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة بمناطق (منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1,2.3- منطقة الحزام الأخضر)، وذلك من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء الموافق وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأرجع جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيانه، قطع المياه نظراً للقيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.