شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق المضافة للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اعتماد المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد المضافة للمدينة، وهى مناطق: (الرابية – السلام – طيبة )، والذي تم إعداده بالاشتراك مع المكاتب الاستشارية الكبرى فى هذا المجال.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المخطط التفصيلى حافظ على معظم المباني المقامة داخل تلك المناطق، وحول صورتها من التخطيط العشوائي إلى تخطيطها بشكل نظامي مميز يضم مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية، ومنها ( مدارس – مستشفيات – تجارى - ترفيهى .. إلخ)، وكذلك أيضا مواقع المرافق المختلفة من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان السكن وإلى المناطق الخدمية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم بدء التعامل مع الطلبات التي تم اعتماد موقفها من اللجنة الرئيسية، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، بأنه تم الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي لأهم مشروعات الصرف الصحى بالمدينة، وهو مشروع رفع كفاءة وتأهيل رافع الصرف رقم 3، والذى ينقل مياه الصرف من الرافع إلى محطتي المعالجة عن طريق خطى طرد قطر 800 مم، و 1200 مم، وذلك في ضوء خطة جهاز مدينة الشروق، للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية والتعامل مع التصرفات الواردة في ظل التغيرات المناخية، والتى تصل بها الأمطار لحد السيول.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لكل من مبانى (الموزعات - المحولات – المولدات – الطلمبات – الورشة – المخزن - الإدارة)، والبيارة وغرف المحابس الرئيسية، ويعمل الرافع حالياً بقدرة 60ألف م3/يوم بدلاً من 36 ألف م3/يوم، وذلك عن طريق زيادة الطلمبات من 2 إلى 5 طلمبات، مع إضافة 2 طلمبة نزح طوارىء، و2 محول 3 ميجا والمولدات بقدرة 1 ميجا بدلاً من (0.5) ميجا، وربطها آلياً بغرفة تحكم على أعلى مستوى وأنظمة إنذار لأخطار الحريق، وذلك حتى تتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمنظومة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تسليم إدارة الرافع للشركة المسئولة عن أعمال الصيانة والتشغيل، وذلك تحت إشراف كوادر الجهاز.