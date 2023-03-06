شكرا لقرائتكم خبر عن "تراث الشرقية" بالمتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المتحف القومي للحضارة المصرية فاعلية تراث الشرقية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ونخبة من فناني المحافظة.

وذلك في إطار الاستراتيجية التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية ضمن نشاطه الثقافي لإلقاء الضوء على التراث الثقافي المادي واللامادي للمحافظات المصرية المختلفة والترويج لها.

وشارك في الفعالية الدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، ووفد من المحافظة.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، أن هذه الفعالية هي الخامسة ضمن فعاليات تراث المحافظات التي يحرص المتحف على تنظيمها وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بها لتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر، وتسلط الضوء على تراث المحافظات المصرية المختلفة الغنية بالمفردات التراثية والثقافية، ونشر الوعي الثقافي و السياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

وقالت نانسي عمار أخصائي تراث وتواصل حضارى أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية عن حرفة البردي وكيفية صناعته يدويًا، وورشة صناعة وتصميم العرائس الخشبية التى تعبر عن تراث المحافظة، وورشة لصناعة الفخار اليدوى، بالإضافة إلى ورشة إعداد الخبز الفلاحي التي قامت خلالها إحدى سيدات القرى من الشرقية بخَبز العيش والفطير البلدي في تجربة مميزة استمتع بها الزوار.

وأضافت أنه تم تقديم عروض للفنون الشعبية الخاصة بالمحافظة، وفقرة تراث أدب الخيل وذلك في الساحة الخارجية للمتحف، والتي شهدت إقبالا من الزوار والسائحين الأجانب لمشاهدتها والتفاعل معها.

وأشارت منار حسن أخصائي تراث وتواصل حضارى بالمتحف أنه تم إقامة عدد من المعارض المؤقته منها معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للفنون التشكيلية عن أهم معالم محافظة الشرقية السياحية والطبيعية، شارك به أكثر من 40 فناناً تشكيلياً، بالإضافة إلى معرضاً مميز لأهم الأيقونات التى تعبر عن الفن القبطى بالشرقية من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالزقازيق ومنيا القمح .

كما تضمنت الفعالية معرضا لأهم الحرف والفنون التقليدية، ونماذج من الأزياء التقليدية الريفية والبدوية التى تشتهر بها محافظة الشرقية، ومعرض لنماذج من تراث الشرقيه منها نموذج خشبى للساقية ونموذج للقاعدة العربي والخيمة البدوية، وقدم بها عرب الشرقية القهوة والتمور للزوار، بإلإضافة إلى عرض فديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

واختتمت الفعالية بقيام المتحف بتسليم شهادات تقدير لجميع المشاركين .