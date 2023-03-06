أهم مؤشرات بورصات الاسهم العالمية وأهميتها

لا بد أنك سمعت بأسماء بعض أشهر المؤشرات العالمية مثل داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز 500 وغيرها من المؤشرات، ولكن هل تعرف ما هو مشترك بين كل هذه الأسماء؟ إنها مؤشرات عالمية رئيسية تعمل على تقييم الأداء العام لأسواق الأوراق المالية، فما هي المؤشرات العالمية وماذا تمثل هذه المؤشرات؟.

ما هي المؤشرات العالمية؟

مؤشرات الأسهم هي أداة تستخدم لتحديد وتقييم أداء تجارة الأسهم ويستخدمه المستثمرين على حساب العائد على أسهم استثماراتهم، بالإضافة إلى ذلك، تساعد المؤشرات في تتبع سلوك سوق الأوراق المالية، فعندما ترتفع أسعار بعض الأسهم وينخفض البعض الآخر يوضح المؤشر مدى ارتفاع أو انخفاض سوق الأسهم في المتوسط.

غالبًا ما تستخدم المؤشرات أيضًا كمعيار يتم من خلاله مقارنة أداء الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، كما أنها تساعد المستثمرين على تتبع أداء محافظهم وتمكينهم أيضًا من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، تشمل مؤشرات الأسهم الخمسة الرئيسية: ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز وفوتسي 100 وراسل.

أنواع المؤشرات

يتم تصنيف الفهارس إلى ثلاث فئات بناءً على المحددات المستخدمة لتقسيمها، وتشمل هذه المؤشرات حسب نوع الأسهم والقيمة السوقية والمؤشر الموزون.

1 .حسب نوع الأسهم

يقوم المحللون بإعداد هذه المؤشرات بعد تقييم الأصول بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، فإنها تشمل إما الأسهم المتداولة بسعر أقل من قيمتها السوقية وأرباحها أو تلك التي يتم تداولها بسعر أعلى نسبيًا مع ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح، بينما يشير الأول إلى الأسهم من الشركات بطيئة النمو، فإن الأخير ينتمي إلى الشركات ذات نمو مبيعات أعلى من المتوسط.

2 .حسب القيمة السوقية

كما يوحي الاسم، تشمل هذه المؤشرات أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى، على سبيل المثال: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يتضمن الشركات ذات الحصص السوقية الكبيرة.

3 .حسب الوزن

تعكس هذه المؤشرات أسعار الأسهم وحركاتها حسب الوزن المخصص لها، القيم المرتفعة لها تأثير على الحركات المعروضة في المؤشر والعكس صحيح، هناك ثلاثة أنواع من المؤشرات الموزونة:

- مؤشر المرجح بالسعر والذي يسرد الشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة.

- مؤشر مرجح للقيمة السوقية والذي يشمل الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

- مؤشر الوزن المتساوي الذي يزن كل سهم بالتساوي بغض النظر عن العوامل مثل السعر القيمة السوقية التقييم وغيره.

أهم مؤشرات السوق العالمية

مؤشر ناسداك

يعد ناسدات أحد أكبر المؤشرات الأمريكية تم احتسابه لأول مرة في عام 1985، ويضم المؤشر 103 سهم من 100 شركة ذات تقنية عالية ومتوسطة وكبيرة في الولايات المتحدة يتم تداولها في بورصة ناسداك، أغلب شركات المؤشر بشكل أساسي ترتبط بالإنترنت والإلكترونيات والشركات المصنعة للبرامج.

ناسداك هو المؤشر الأسرع تطورًا في العالم، لأنه يعكس رسملة الأسهم مع إمكانية النمو (المعروفة أيضًا باسم أسهم النمو)، بلغت القيمة السوقية لبورصة ناسداك 9.8 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

تشكل أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وميكروسوفت وأمازون وفيسبوك وجوجل وتسلا الجزء الأكبر من المؤشر.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500

يعتبر مؤشر ستاندرد آند بورز المركب 500 أحد مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، تم احتسابه لأول مرة في مارس 1957، يتكون المؤشر من 505 أسهم من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، يمثلون معًا حوالي 80 % من رسملة السوق الأمريكية بأكملها.

يمكن أيضًا اعتبار ستاندرد آند بورز 500 أحد مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم، نظرًا لأن تقلباته تؤثر بشكل كبير على مؤشرات الأسهم في الدول الأخرى، اعتبارًا من ديسمبر 2020 بلغت القيمة السوقية لهذا المؤشر 33.4 تريليون دولار.

يشكل عمالقة تكنولوجيا المعلومات مثل ميكروسوفت وآبل الجزء الأكبر من المؤشر، الشركات الكبيرة الأخرى المدرجة في هذا المؤشر هي أمازون وفيسبوك وجوجل وفيزا وجونسون آند جونسون و Berkshire Hathaway.

مؤشر فوتسي 100

مؤشر فوتسي 100 هو المؤشر الرئيسي للمملكة المتحدة ويشمل 100 سهم بأقصى رسملة في بورصة لندن، تم حساب المؤشر لأول مرة في عام 1984.

يشكل فوتسي 100 إلى جانب مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك ونيكي 225، "المؤشرات الخمسة الكبرى" للاقتصاد العالمي.

يشمل المؤشر الشركات العاملة في أكثر من 150 دولة حول العالم، اعتبارًا من مايو 2020 بلغت القيمة السوقية لمؤشر فوتسي 100 1.814 تريليون جنيه إسترليني، تمثل رسملة مؤشر فوتسي 100 نحو 80% من القيمة الإجمالية لبورصة لندن، بالإضافة إلى هذا المؤشر، هناك ستة مؤشرات رئيسية والعديد من المؤشرات الصناعية، يوجد أكثر من 200 مؤشر في العالم تحمل نفس الاسم - FTSE - وتستخدم نفس صيغة الحساب، يشكل كل من شركات HSBC و Royal Dutch Shell و BP الجزء الأكبر من هذا المؤشر.

مؤشر داو جونز الصناعي

مؤشر الداو أو داو جونز من أهم 5 مؤشرات عالمية رئيسية، تم حساب هذا المؤشر لأول مرة في عام 1884 من قبل "تشارلز داو" ناشر الصحيفة المالية الشهيرة وول ستريت جورنال، في البداية، كان مؤشر داو يعتمد على أسهم 11 شركة من شركات السكك الحديدية.

يشمل مؤشر داو الحديث 30 شركة كبيرة (الشركات الكبرى) مدرجة في أسواق البورصة الأمريكية مرجحة بأسعارها، حيث تؤخذ قيمة كل سهم في الحسبان ويقسم المبلغ على عدد الشركات المكونة للمؤشر، كلما ارتفعت قيمة سهم واحد زاد تأثير التغيير النسبي في قيمته على المؤشر.

في ديسمبر 2019 بلغ إجمالي القيمة السوقية لمتوسط داو جونز الصناعي 8.33 تريليون دولار، مؤشر داو جونز اليوم هو مؤشر لديناميكيات القطاع الصناعي في الولايات المتحدة، كما أنه أحد أهم المعايير القياسية للاقتصاد الأمريكي، بعض الشركات الرئيسية المكونة للمؤشر هي كوكاكولا وميكروسوفت وانتل و IBM وجنرال موتورز.

مؤشر داكس 30 ( DAX 30)

تم احتساب المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الألمانية لأول مرة في عام 1988، ويتضمن 30 سهمًا من أكثر الأسهم سيولة لأكبر الشركات، مثل العديد من المؤشرات العالمية الأخرى يميز مؤشر DAX حالة الاقتصاد في منطقته، يتم احتساب المؤشر بواسطة Deutsche Börse AG، اعتبارًا من سبتمبر 2020 بلغت القيمة السوقية للمؤشر 1017.7 مليار يورو.

كما هو الحال مع المؤشرات العالمية الرئيسية الأخرى، هناك أيضًا مؤشرات فرعية تعتمد على مؤشر داكس 30 على سبيل المثال:

- مؤشر CDAX الذي يشمل جميع الشركات الألمانية المدرجة.

- مؤشر HDAX الذي يضم أكبر 110 شركة على غرار FTSE 100 وستاندرد آند بورز 100.

- مؤشر MDAX الذي يضم أفضل 50 شركة تتبع الشركات المدرجة في DAX 30، يركز هذا المؤشر على الشركات متوسطة الحجم.

- مؤشر SDAX يركز على الشركات ذات رأس المال المنخفض.

- مؤشر TECDAX وهو مشابه لـ NASDAQ ويتضمن الشركات الصناعية ذات رؤوس الأموال المتوسطة، ويمثل 30 شركة تقنية كبيرة في ألمانيا غير مدرجة في مؤشر داكس 30.

- مؤشر OKODAX الذي يضم الشركات التي تتعامل مع مصادر الطاقة المتجددة.

مؤشر راسل 2000

يتتبع هذا المؤشر ديناميكيات الشركات الأمريكية الصغيرة، ويمثل حوالي 90% من إجمالي عدد الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية، يعتبر راسل 2000 عادة عكس مؤشرات "النخبة" مثل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، حيث نادرًا ما يتم سماع الشركات المكونة لهذا المؤشر نظرًا لأنه يُظهر تحليلًا أكثر تعمقًا للسوق.

هناك أكثر من 2000 شركة في المؤشر وهذا يعني التنويع الواسع وانخفاض عوائد المؤشر ولكنه يوفر مقاومة أكبر للمخاطر، مما يجعله فرصة استثمارية جيدة، تم حساب راسل 2000 لأول مرة في عام 1984.

مؤشر كاك 40

تم احتساب المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم الفرنسية لأول مرة في عام 1987، وكما يوحي الاسم فإنه يشمل أسهم 40 شركة تتداول في ثاني أكبر بورصة في أوروبا Euronext Paris.

تتعامل الشركات الرائدة المكونة للمؤشر مع السلع والخدمات الصناعية والسلع المنزلية والرعاية الصحية وصناعة النفط والغاز، في يناير 2020 بلغت القيمة السوقية للمؤشر 1.832 تريليون يورو، ويتضمن عمالقة الشركات مثل لوريال ورينو وميشلان.





