شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الإثنين فى مصر.. سعر البلطى ما بين 53 و56 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار السمك اليوم الإثنين استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 53 جنيهًا 56 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 50 و53 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و170 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 و120 جنيها.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 45 إلى 65 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 160 إلى 250 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جنيها جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلى 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.