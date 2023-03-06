شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: توجيه مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية لمحافظة قنا خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى صعيد مصر على اهتمام الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية بشكل غير مسبوق، من خلال العمل على تنمية حقيقية، بعد أن كان مهمشا لسنوات طويلة، وعن حجم المشروعات المستهدفة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%، ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3 مليون جنيه بنسبة 19%.



وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة قنا بخطة 22/2023، تتمثل في توجيه نحو 458.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة في هذا القطاع 44 مشروعًا، وفي مجال التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 139 مشروعًا.

وعن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه.