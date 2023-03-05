اتفاق سعودي موزمبيقي لتأسيس مجلس أعمال مشترك

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والتقى الحويزي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين بالرياض بوزير الزراعة والأشغال العامة، ونواب وزراء المالية والطاقة والموارد المعدنية من جمهورية موزمبيق ومسؤولين، وذلك في إطار زيارة رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي للمملكة.
وناقش اللقاء فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية موزمبيق في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والبنية التحتية والتعدين.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي عن تطلعه لتوطيد علاقات التعاون بين القطاع الخاص السعودي والموزمبيقي، بما يدعم نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، منوها لما تتمتع به موزمبيق من مزايا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة، إلى جانب ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وفرص للمستثمرين في ظل رؤية 2030.
ودعا للإسراع في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف واتحاد غرف التجارة والصناعة في موزمبيق، بما يسهم في تعزيز الفرص والإمكانات الكامنة للتجارة والاستثمار بالسوقين السعودي والموزمبيقي.
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