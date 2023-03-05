برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف رفع التعاملات غير النقدية إلى 80%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي ناصر العجاجي أن ركائز البرنامج تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وأوضح العجاجي في حلقة بعنوان «القطاع المالي في المملكة.. فرص وتحديات» واستضافها برنامج بودكاست «متمم»، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا خلال المرحلة السابقة، كما يستمر عمله خلال المرحلة المقبلة بتمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة عبر تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك؛ وصولا إلى الهدف الأساسي بمعدل 20% من المحفظة الإقراضية للبنوك، كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 80% بحلول العام2030.

وتحدث العجاجي عن برنامج تطوير القطاع المالي، مبينا أنه عبارة عن جهود مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد الوطني؛ تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقا مالية متقدمة، مشيرا إلى شركاء البرنامج الأساسيين ممثلين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.

وسلط الضوء على دور البرنامج في تعزيز وتمكين التخطيط الاستراتيجي والتوجه العام للقطاع المالي؛ سعيا لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق مستهدفات خطة تنفيذ البرنامج القائم على الجهات التنفيذية، مشيرا إلى لجنة برنامج تطوير القطاع المالي التي يرأسها وزير المالية محمد الجدعان، بالإضافة إلى عضوية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سامي الحسيني، ورئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف.

يذكر أن «بودكاست متمم» أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، وهو يهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية.