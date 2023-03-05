20 ألف فرصة تدريبية و300 ورشة عمل في ملتقى بيبان

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وتجسد الورش التدريبية التي يحتضنها الملتقى المزمع انطلاقه خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مسارات متنوعة؛ منها ما يتعلق بأبحاث السوق والتقنية المالية والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وتحليل البيانات للأعمال.
وتستهدف مسارات الورش تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الفرص لرواد الأعمال الجدد، وتأسيس وتنمية أعمالهم، بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.
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