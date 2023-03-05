الاقتصاد

20 ألف فرصة تدريبية و300 ورشة عمل في ملتقى بيبان

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- بواسطة أيمن الوشواش - يضم ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «فرص تصنع الريادة» أكثر من 300 ورشة عمل تحمل معها ما يزيد على 20 ألف فرصة تدريبية تصقل مهارات الرياديين.

وتجسد الورش التدريبية التي يحتضنها الملتقى المزمع انطلاقه خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مسارات متنوعة؛ منها ما يتعلق بأبحاث السوق والتقنية المالية والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وتحليل البيانات للأعمال.

وتستهدف مسارات الورش تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الفرص لرواد الأعمال الجدد، وتأسيس وتنمية أعمالهم، بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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