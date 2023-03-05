شكرا لقرائتكم خبر 20 ألف فرصة تدريبية و300 ورشة عمل في ملتقى بيبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضم ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «فرص تصنع الريادة» أكثر من 300 ورشة عمل تحمل معها ما يزيد على 20 ألف فرصة تدريبية تصقل مهارات الرياديين.

وتجسد الورش التدريبية التي يحتضنها الملتقى المزمع انطلاقه خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مسارات متنوعة؛ منها ما يتعلق بأبحاث السوق والتقنية المالية والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وتحليل البيانات للأعمال.

وتستهدف مسارات الورش تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الفرص لرواد الأعمال الجدد، وتأسيس وتنمية أعمالهم، بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.