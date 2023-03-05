إعلانات الجهات الحكومية لاستئجار عقار عبر منصة انتفاع

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وأوضحت الهيئة أن جميع إعلانات الجهات الحكومية عن حاجتها لاستئجار العقار ستكون عبر منصة «انتفاع»، وذلك وفقا لنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، حيث تستطيع الجهات الحكومية تقديم طلبات احتياجاتها العقارية عبر المنصة، وتمكين ملاك العقار «المؤجرين» من استعراض الفرص المتاحة عبر المنصة.
ونوهت أن أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار يأتي استكمالا لتوجهاتها في التحول الرقمي، الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات العقارية، وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الوقت والجهد، حيث قامت الهيئة بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية وورش العمل حيال آلية عمل منصة «انتفاع»، التي شارك فيها ما يقارب 450 متخصصا، مبينة أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يستهدف جميع الجهات الحكومية، وملاك العقار(المؤجرين).
منصة انتفاع
- منصة الكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة تقدم كافة الخدمات العقارية، وتسهل إنجاز الطلبات الكترونيا للمستفيدين كالجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأفراد
الأهداف:
- التكامل الرقمي مع أنظمة الشركاء لتعزيز التعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين الأنظمة المختلفة، وتقديم تجربة مميزة للمستفيد.
- رفع جودة الخدمات المقدمة، وتغذية المحفظة العقارية الشاملة للحفاظ على جودة البيانات، وبناء قاعدة بيانات عقارية.
- تقديم أكثر من 30 خدمة عبر بوابة تفاعلية موحدة تسهل الوصول للخدمات على المستفيدين.
استئجار الدولة للعقار للجهات الحكومية:
- أتمتة جميع الإجراءات عبر منصة «انتفاع»
- بداية من 13 شعبان 1444 (5 مارس 2023)
- جميع إعلانات الجهات الحكومية لاستئجار عقار عبر المنصة
- تستطيع الجهات الحكومية تقديم طلبات احتياجاتها العقارية عبر المنصة
- تمكين ملاك العقار «المؤجرين» من استعراض الفرص المتاحة عبر المنصة
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