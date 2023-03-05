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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير المالية محمد الجدعان، التقى المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، حيث ناقشا رؤية وأولويات مجموعة البنك الدولي خلال الفترة المقبلة. واستعرض بانجا لوزير المالية رؤيته للمضي قدما في تحقيق الأهداف التنموية للمجموعة. وأشار وزير المالية إلى أن المملكة العربية السعودية تدعم ترشيح بانجا لقيادة مجموعة البنك الدولي.

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