160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن حملات الرقابية الميدانية خلال فبراير، نتج عنها 159.4 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 156.7 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و665 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة ألفي زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية 1.8 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و19 زيارة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 30 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 9.2 آلاف مخالفة، بينما سجلت الفرق 72 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال فبراير 86%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 96%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة «منشآت»، والأجرة «عام» وأجرة المطار.

يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال فبراير، حيث بلغت 11.8 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 11.4 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 8.7 آلاف مخالفات، فيما سجلت المدينة المنورة 1.5 ألف مخالفة.

عمليات الفحص البري







159,410 عمليات فحص في أنشطة النقل



1,874 عملية فحص لأنشطة النقل البحري



الزيارات الميدانية





2,006 زيارات لمنشآت النقل البري



19 زيارة لمحطات القطارات



المخالفات





30,185 مخالفة محررة على أنشطة النقل البري



9,241 مخالفة آلية على أنشطة النقل البري



72 مخالفة في أنشطة النقل البحري



نسبة الالتزام





أنظمة النقل البري......................... 86%



أنظمة النقل البحري...................... 96%



أنظمة النقل السككي................ 100%



المخالفات حسب المناطق