9 فرص استثمارية

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وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي أن الأمانة تسعى إلى زيادة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة الخدمية والسياحية والترفيهية، خاصة وأن الطائف تعد من أبرز مدن السياحة المحلية، وبها العديد من الفرص الجاذبة لرؤوس الأموال.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي «فرص».
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