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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال، عقد بمقر البنك في جدة، اجتماعا ثنائيا مع رئيس بلدية مدينة لندن نيكولاس ليون، الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى من كبار الممولين، يرافقه القنصل العام لجلالة الملك والمبعوث البريطاني الخاص لمنظمة المؤتمر الإسلامي سيسيل البليدي. واستعرض إقبال، الاستراتيجية الحالية للبنك الإسلامي للتنمية وتركيز البنك المتجدد على تمويل المناخ ، والذي من المقرر أن يمثل 35% من الالتزامات السنوية لبنك التنمية الإسلامي بحلول عام 2025م، مشيدا بالشراكة الطويلة الأمد بين البنك الإسلامي للتنمية والمملكة المتحدة. واتفق الجانبان على استكشاف فرص الشراكة المحتملة في التمويل الأخضر الإسلامي وكذلك البنية التحتية المستدامة وسلاسل القيمة الزراعية.

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