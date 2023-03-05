البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير

الشارقة - اميمة ياسر - أ ش أ

أعلن البنك المركزى المصري عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، بما يمكنها من جذب استثمارات خارجية جديدة في أدوات الدين الحكومية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في البلاد.

وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لزيادة عائداتها الدولارية من خلال طرح مبادرات مثل سيارات المصريين في الخارج، وطرح حصص في الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجي من أجل سد الفجوة التمويلية التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار في الفترة المقبلة.