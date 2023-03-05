شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. إعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 5-3-2023 أخبارالاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية

وزير المالية: إعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر بتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادى لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية السامية، جاءت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية؛ لتعكس حرصًا متزايدًا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيرًا، ولتتكامل مع محفزات أخرى فى القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضاف الوزير، فى ندوة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، أننا جاهزون لتبني أى مقترحات جادة، تُسهم فى إثراء المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، فى العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذبًا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير.

قطاع الأعمال: "مختار إبراهيم" تنفذ مشروعًا للمياه بسلطنة عمان بـ8.4 مليار جنيه

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة لديها مقومات وأصول وحجم مشروعات كفيلة أن تجعلها تقود سوق العقار في مصر، مشيرًا إلى تغيير خطط العمل في إطار استراتيجية جديدة تم إقرارها لقطاع التطوير العقاري التابع للوزارة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وقدراته خاصة في مجالات التسويق.

,أضاف المهندس عصمت فى بيان له اليوم أن هناك توجيه دائم للشركات بالبحث عن مجالات عمل خارج البلاد، وهو ما قامت به شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ مشروع للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالي 8.4 مليار جنيه مصري، وكذلك فوز المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية بمناقصة في إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا .

أكد المهندس محمود عصمت أن هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري.

سلامة الغذاء تجرى تعديلا على قائمة فحص المنشآت طبقاً للحجم والطاقة الإنتاجية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الخامس، وذلك عن الفترة من 25 فبراير – 3 مارس الجارى، والذي تضمن العديد من الأنشطة تضمنت:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO) )، والتي تناولت موضوعات الاعتماد الطوعي من طرف ثالث وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 فبراير الماضي.

حيث قامت المنظمة بدعوة المتخصصين في هذا المجال من بعض الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء من المملكة المتحدة، وتم استعراض آخر التطورات في مجال منظومة سلامة الغذاء بناء على المعطيات المتاحة في كل بلد، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات بما يدعم مجال سلامة الغذاء في مصر.

كما حضر الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – لقاء موسعًا مع رجال القطاع الصناعي بغرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الماضي، حيث تم إلقاء الضوء على معالم الاستراتيجية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تطوير قائمة الفحص الخاصة بالرقابة على أساس تحليل المخاطر وبناءً على حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له.