شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والقلعة للاستثمارات المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، وشركة مستشفى كليوباترا، وابن سينا فارما، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى نصف مليار جنيه رغم مرور ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 16803 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 19967 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 6911 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3066 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4539 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 3565 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأم بي للهندسة، والدولية للأسمدة والكيماويات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي رمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، عدد 3.3 مليون سهم، 260 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 295 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 78.5 ألف سهم، 124.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 75 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، مبيعات بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 55.3%، وارتفع صافي الربح إلى 265.7 مليون جنيه مقارنةً 72.4 مليون جنيه.

حققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إيرادات بلغت 873.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 بمعدل نمو سنوي 207%، وبلفت صافي الخسائر 208.7 مليون جنيه مقارنةً مع 225.5 مليون جنيه.

فيما أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2023، متوقعة تحقيق خسائر 112.4 مليون جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات المستهدفة 21.4 مليون جنيه خاصة بالسور البحري للشركة.