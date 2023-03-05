شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يلتقى عدداً من سكان حى اللوتس للاستماع إلى شكاواهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مع عددٍ من سكان حى اللوتس بالتجمع الخامس، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وأهمها الطرق ( استكمال وصيانة الطبقة الرابطة وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال " الغاز - الكهرباء – المياه ...)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أفاد المهندس عبد الرءوف الغيطي، بأنه يوجد حالياً عملية جارٍ تنفيذها لأعمال الأسفلت والأرصفة بالحى، وتم التنبية على مسئولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال لإنهائها في موعدها المحدد، مع متابعة إعادة الشىء لأصله لأى قطع يحدث بعد أعمال الأسفلت، والاهتمام الدائم والمستمر بمداخل ومخارج الحي.

وقال: إنه فيما يخص زيادة ضغوط المياه جارٍ تكليف مكتب استشارى لدراسة الأمر ووضع حلول لحل المشكلة نهائيا، وعن مستوى النظافة بالحى، تم التشديد والتنبية على مسئولي النظافة بالحى على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاونى رئيس الجهاز، وبخصوص أعمال الزراعة سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق.

وفى نهاية اللقاء، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن جميع مسئولي الجهاز سيقومون ببذل قصارى جهدهم للنهوض بالحى وبكامل أحياء المدينة، وذلك بمتابعة مستمرة لجميع مناطق المدينة.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي للمدينة بطريق العين السخنة ( أوراسكواليا )، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، حيث تم الاستماع إلى شرح وافٍ عن المحطة من مهندس شركة أوراسكواليا التي تقوم بتشغيل المحطة.

جدير بالذكر أن محطة المعالجة " أوراسكواليا" بطاقة تصميمية ( 250 ألف م3/ يوم )، معالجة ثنائية متقدمة، وتعمل بطاقة إنتاجية يومية من ( 140 - 160 الف م3 / يوم )، َويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 الف م3/يوم.