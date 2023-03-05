20 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأحد، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي".

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1213 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1560 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1820 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2080 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 14560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات الجمعة الماضية، بنحو 1.12% إلى نحو 1856 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.