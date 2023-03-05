سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي ظبي، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، 30.72 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

أما في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في النبك الأهلي القطري إلى 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.