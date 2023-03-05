شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تجرى تعديلا على قائمة فحص المنشآت طبقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO) )، والتي تناولت موضوعات الاعتماد الطوعي من طرف ثالث وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 فبراير الماضي.

حيث قامت المنظمة بدعوة المتخصصين في هذا المجال من بعض الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء من المملكة المتحدة، وتم استعراض آخر التطورات في مجال منظومة سلامة الغذاء بناء على المعطيات المتاحة في كل بلد، وكيفية الاستفادة من هذه الخبرات بما يدعم مجال سلامة الغذاء في مصر.

كما حضر الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – لقاء موسعًا مع رجال القطاع الصناعي بغرفة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الماضي، حيث تم إلقاء الضوء على معالم الاستراتيجية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن تطوير قائمة الفحص الخاصة بالرقابة على أساس تحليل المخاطر وبناءً على حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

ويأتي ذلك على خلفية دخول الهيئة القومية لسلامة الغذاء عهدًا جديدًا، تتطلع فيه الهيئة لبناء استراتيجية تضمن خلق بيئة رقابية محفزة وداعمة، مستندة إلى الأسس العلمية وذات المرجعية الدولية .

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز مجالات التعاون و التنسيق مع القطاع الخاص - ذلك القطاع الحيوي في منظومة صناعة الغذاء - اجتمع الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – والمهندس أشرف الجزايرلي – رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال في مجال الصناعات الغذائية برعاية مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس الجاري، حضر اللقاء د. إيمان حلمي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، ود. سهير جاد الله القائم بأعمال مدير عام شئون المعامل، ود. نصحي ويصا مدير عام الإدارة العامة للواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

واستعرض الهوبي خلال اللقاء محاور الاسترتيجية الجديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التسهيلات والمزايا التي تقدمها الهيئة لجذب المزيد من أصحاب الصناعات الغذائية للتسجيل الطوعي بالهيئة خلال المرحلة الحالية، مما ينعكس بدوره إيجابياً على منظومة سلامة الغذاء بمصر وكذا تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وإمكانية نفاذها بالأسواق العالمية .

كما تطرق الدكتور طارق الهوبي بالحديث عن مراجعة وتحديث بعض القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة كمرحلة أولى، وكذلك مراجعة نظم وآليات الرقابة على سلسة إنتاج وتداول الغذاء بما في ذلك سحب العينات على أسس علمية وفقاً لتحليل المخاطر للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

كما استعرض رئيس الهيئة مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتم مناقشة عدد من المقترحات في هذا الصدد مع الأخذ في الإعتبار أهمية العمل على تذليل تلك الصعوبات.

وأعلن الهوبي خلال الاجتماع عن انطلاق التحديث الجديد للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي نهاية اللقاء قدم المهندس أشرف الجزايرلي – رئيس غرفة الصناعات الغذائية الشكر للدكتور طارق الهوبي لدعمه ومساندته لهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية.

وفي إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الارتقاء بالعنصر البشري وضرورة العمل على إعداد كوادر فنية متخصصة لا سيما في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية ، قامت الهيئة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ( طيب ) وذلك بدعم من وزارة الزراعة الأمريكية، بتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة خبراء دوليين بهدف إجراء تقييمات مخاطر الأغذية لدعم اتخاذ القرارات التنظيمية، وقد تم اختيار مجموعة أولية من أكثر من 40 مرشحًا.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي لتطوير المهارات والممارسات في مجالات : تحليل المخاطر وتحديد، وتخطيط تقييم المخاطر وتحديد نطاقها وإجراءاتها واحتياجاتها من البيانات والشروع في تقييم المخاطر الكيميائية، وتقييم المخاطر الميكروبية.

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE ، بتنظيم لقاء تعريفي يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 حول "التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية" وذلك للشركات المُرشحة لزيارات الاعتماد من قِبل الهيئة السعودية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لنتائج أعمال البعثة التجارية المصرية التي قام المجلس بتنظيمها إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2022 لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، وبحث تطوير التعاون المشترك وزيادة أعداد الشركات المصرية المسجلة بالقائمة البيضاء للهيئة السعودية بما يسهم في زيادة تدفقات المنتجات الغذائية المصرية المصنعة إلى المملكة وتلبية احتياجاتها المتنامية من الغذاء.

وتم خلال اللقاء استعراض أهمية السوق السعودي كأحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات الغذائية المصرية، وكذلك نتائج زيارات التقييم الأولى للهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكل عام والتوصيات المقترحة والرد على استفسارات المشاركين للتوافق مع متطلبات الجانب السعودي.

كما شاركت الدكتورة إيمان حلمي القائم بأعمال - رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – بالجلسة الثالثة الخاصة بفعاليات مؤتمر قمة الصناعات الغذائية في دورته الأولى والذي عقد يوم الاثنين الموافق 27 من فبراير الماضي .

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، إنه تم وضع استراتيجة جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء كمنظومة رقابية، وأوضحت المراحل المختلفة للزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية، وكذا التعديلات التي تُجرى حاليًا لتعديل قائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.

وأشارت حلمي إلى محور الرقمنة كأحد المحاور الهامة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة، حيث قامت الهيئة بتحديث الموقع الإلكتروني، بما أتاح لأصحاب المنشآت تسجيل منشآتهم الغذائية على الموقع الإلكتروني كنوع من تيسير الإجراءات.

وعن المواصفات القياسية، قالت الدكتورة إيمان حلمي إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقا للمعايير الدولية.

كما شارك الدكتور نصحي ويصا مدير عام الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتماع شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، وأوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم 269 بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة البيضاء المعتمدة لدى الهيئة، يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الإفراجات الجمركية كأحد أهداف هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب الهدف الأساسي وهو ضمان مأمونية الغذاء للمستهلك المصري.

وأشار خلال العرض الذي قدمه لأعضاء شعبة السكر والحلوى حول منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج المستوردة إلى تسجيل 41 شركة في هذا النظام، مؤكدًا أهمية زيادة المشاركة بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات والشركات والأصناف خلال المرحلة الحالية لنصل إلى الإفراج بالمطابقة والفحص المستندي.

وذكر أنه تم إصدار تعليمات بعدم توقف أي رسالة بسبب نقص مستند أو لعدم استكمال بيانات وأن يتم الإفراج بالمطابقة، إلا في حالة الخطورة على الصحة العامة.

وفيما يخص أنشطة الإدارة العامة للرقابة على المصانع، فقد بلغ عدد المأموريات الرقابية لمصانع الأغذية 106 زيارة فحص في 15 محافظة.

كما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي مصنعين، هذا وقد تم استيفاء 3 مصانع لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها ضمن القائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 89 زيارة فحص بالعديد من المحافظات، شملت 50 زيارة للفنادق ، و 39 زيارة للمطاعم.

كما تم تنظيم زيارات فحص بالتنسيق مع وزارة السياحة بمحافظة الأقصر شملت 2 مطعم و 10 فنادق، فيما بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 5 مطاعم، هذا وقد تم استيفاء عدد 6 مطاعم و14 فندقًا لاشتراطات تراخيص الفحص.

وفيما يخص إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص 19 زيارة، بواقع 13 زيارة معلنة و 6 زيارات غير معلنة، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة والمورد الأولي للحاصلات الزراعية.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي سجلت بالهيئة لهذا الأسبوع 8 منشآت ( 2 محطة – 2 مورد – 4 مراكز تعبئة )، كما استوفت 3 منشآت ( 1 مركز تعبئة – 2 مورد أولي) لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل المصدرة 3750 رسالة بإجمالي 156685 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فبلغ عدد الرسائل الواردة 1069 رسالة بإجمالي 167339 طن، تم رفض 21 رسالة منها.

وفيما يخص إدارة الرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد تم القيام بعدد 10 زيارات فحص، كما تم استيفاء عدد 2 مصنع من مصانع الأسماك لاشتراطات الهيئة وتم إدراجهما بالقائمة البيضاء.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 22 مأمورية رقابية للمخازن، وتم استيفاء عدد 3 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 195 مخزن.

وحول مواقع مخازن التغذية تحت الإنشاء، فقد تم المرور على موقعين في محافظة قنا، وتم استيفاء موقعين لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات بني سويف، والفيوم، والشرقية، ودمياط.

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد قام فريق فحص الشكاوى بشن حملة على إحدى سلاسل المحلات الشهيرة لبيع المكملات الغذائية و التي يبلغ عددها 47 فرع بجميع محافظات الجمهورية، لمعرفة مصدر تلك المكملات والتأكد من تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم ضبط عدد كبير من المنتجات غير المسجلة بالهيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، فقد تم عمل 18 زيارة تفتيش معلنة و2 زيارة غير معلنة لمواقع تخزين القمح على مستوى الجمهورية، و10 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 17 مضرب أرز .

كما تم عقد إجتماع بالسادة مديري الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعديد من المحافظات للتجهيز والإستعداد لموسم القمح المحلي 2023.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 2904 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1020 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن.

كما قام فريق إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة بعمل 148 معاينة خلال الأسبوع الماضي، وتم حضور ورشة عمل بوزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لبحث معوقات تفعيل المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 58 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم المرور على 16 معرض من معارض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات للتأكد من التزام العارضين بمعايير واشتراطات سلامة الغذاء للأغذية المعروضة.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 11 فرعاً، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1169 فرع.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام، وتسجيل عدد 5 وحدات طعام متنقلة.

وفيما يتعلق بإدارة المجازر، فقد قام فريق عمل الإدارة بـ10 زيارات لعدد من المجازر، كما قام فريق إدارة المجازر بحضور اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية عبر المنصة الإلكترونية، وذلك لمناقشة ما توصل إليه الاتحاد الأوروبي من تشريعات جديدة تخص نسب متبقيات الأدوية البيطرية في المنتجات المصدرة من المغلفات الحيوانية، وتم مناقشة هذه التشريعات والإجابة على جميع الاستفسارات وذلك في ضوء التطبيق الجيد لهذه المتطلبات والذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات من المغلفات الحيوانية الطبيعية والتي تعد من المنتجات ذات الطلب لدى دول الاتحاد الأوروبي.