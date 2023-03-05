شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البيانات الصادرة عن المجمعه المصرية للتأمين الإجباري على المركبات أن أعدد سيارات النقل المؤمن عليها والمرخصة خلال شهر يناير 2023 بلغت عددها 1506 سيارات من بينها 17 سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و463 موديل 2022 و949سيارة نقل موديل 2023

وعن الترتيب العام للماركات الأعلي ترخيصا خلال يناير 2022 فقد احتلت شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 1178وفي المركز الثانى شيرى 1010 و المركز الثالث مرسيدس 719 المركز الرابع سوزوكي 690 وفي المركز الخامس شيرى 648 وفي المركز السادس هيونداى 474 مركبة وفي المركز السابع نيسان436 وفي المركز الثامن بى واى دى 416وفي المركز التاسع رينو بعدد مركبات 406 وفي المركز العاشر كيابعدد 326 مركبة.