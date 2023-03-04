صندوق الاستثمارات يرفع حصته في توي اليابانية ويبحث شراء حصة بسلسلة فنادق بريطانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6%، مما يعكس تزايد اهتمام صندوق الثروة السيادي للمملكة بقطاع الإعلام الياباني.

كما يجري الصندوق محادثات لشراء حصة بسلسلة فنادق روكو فورتي البريطانية، في صفقة قد تقدر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.4 مليار دولار.

وأوضحت وكالة رويترز، أنه وفق تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية، فقد رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة، التي تتخذ من طوكيو مقرا، من 5 % لتصل إلى 6.03 %.

وسبق أن رفع صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في شركة ألعاب الفيديو اليابانية نينتندو، عملاق ألعاب الرياضات الالكترونية، في فبراير الماضي مرتين من 6.07% لتصل إلى 8.26%.

كما استثمر صندوق الاستثمارات الرائد في شركات الألعاب اليابانية نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

في سياق آخر قالت مصادر مطلعة «إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لشراء حصة في شركة الفنادق البريطانيا روكو فورت هوتيلز ليمتد في صفقة يمكن أن تصل بقيمة الشركة البريطانية إلى 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)».

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة بلومبيرج «إن صندوق الاستثمارات العامة هو المرشح الأوفر حظا للاستحواذ على هذه الحصة».

وتابعت «إن صندوق الاستثمارات قد يستحوذ على حصة في فنادق روكو فورتي، بما في ذلك حصة يملكها صندوق مملوك للدولة».

وأوضحت وكالة بلومبيرج أن الصندوق السيادي السعودي يقترب من الفوز بالصفقة، التي قد تشمل شراء حصة أقلية مملوكة لصندوق استثمار مرتبط ببنك كاسا ديبوزيتي بريستيتي الإيطالي المملوك للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية رجل الأعمال البريطاني المولد روكو فورت سيحتفظ بالسيطرة على الشركة في أي صفقة.

ولم يتم الاتفاق على باقي التفاصيل حتى الآن، كما لا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي، ومن الممكن ظهور مشترين محتملين جدد للحصة الإيطالية.

وتدير شركة روكو فورت هوتيلز أكثر من 10 منتجات وفيلات فارهة منها برونز في لندن وبالمورال في أدنبره وهوتيل دي روسي في روما إضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.

واستحوذ صندوق استثمار تابع لبنك سي.دي.بي الإيطالي على حصة قدرها 23% من أسهم الشركة البريطانية مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) في 2014.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في قطاع الفنادق، حيث يتطلع إلى إنعاش القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتحديث الاقتصاد السعودي المعتمد على عائدات النفط.

وفي العام الماضي استثمر الصندوق 50 مليون دولار في سلسلة فنادق هابيتات وضخ 900 مليون دولار في توسعات مجموعة أمان جروب السويسرية للفنادق.

مجموعة فنادق روكو فورتي

