شكرا لقرائتكم خبر 108 مليارات صادرات المملكة في ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال ديسمبر 2022 نحو 108 مليارات ريال، مقابل 107 مليارات ريال خلال ديسمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، وبنسبة 1%.

وأفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن قيمة الصادرات البترولية خلال ديسمبر 2022 بلغت 86 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال خلال ديسمبر 2021، بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، وبنسبة 11.7%.

ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) خلال ديسمبر 2022 نحو 23 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال خلال ديسمبر 2021، بانخفاض مقداره 7 مليارات ريال، وبنسبة 23.3%.

وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة خلال ديسمبر 2022 فقد بلغت قيمتها 62 مليار ريال، مقابل 53 مليار ريال خلال ديسمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، وبنسبة 17.0%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

بلغت قيمة الصادرات السلعية







ديسمبر 2022: 108 مليارات ريال



ديسمبر 2021: 107 مليارات ريال



الارتفاع: 1%



الواردات السلعية:





ديسمبر 2022: 62 مليار ريال.



ديسمبر 2021: 53 مليار ريال.



الارتفاع: 17.0 %



تتوزع إلى

صادرات بترولية





ديسمبر 2022: 86 مليار ريال.



ديسمبر 2021: 77 مليار ريال.



الارتفاع: 11.7%



صادرات غير بترولية





ديسمبر 2022: 23 مليار ريال



ديسمبر 2021: 30 مليار ريال



الانخفاض: 23.3%



يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.