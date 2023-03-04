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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «بلاغ تعديني» تطبيق أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويتيح للأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية الإبلاغ عن المخالفات التعدينية الكترونيا، من خلال رحلة أتمتة البلاغات بالكامل؛ بهدف حماية الثروات المعدنية، ورفع نسبة الامتثال.

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجربة المستفيد من خلال: استقبال البلاغات الواردة الكترونيا ومعالجتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية النظامية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن في حماية الموارد التعدينية، وتنظيم آلية استقبال البلاغات الواردة للوزارة.

وتأتي الخدمة ضمن جهود الوزارة في حماية الموارد التعدينية، كما أنها تعد امتدادا للجولات الرقابية الشهرية التي تقوم بها الوزارة، إضافة إلى أنها تعزز جهود الوزارة في ضمان المنافسة العادلة للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما ينسجم التطبيق مع سعي المملكة إلى تحقيق فكرة المجتمع القائم على المعرفة، وسرعة الاستجابة، والتفاعل مع الأخذ في الاعتبار أهمية عامل الوقت، من خلال إتاحة كل ما يلزم لتمكين التعاملات الحكومية الالكترونية، بحيث توفر الخدمات الحكومية للجمهور المستهدف من أي مكان، وفي أي وقت من خلال الأجهزة الذكية لخدمة العملاء بفاعلية وكفاءة.