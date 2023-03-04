الاقتصاد

مجلس إدارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أصدر قرارا بتعيين المهندس خليل بن سلمة رئيسا تنفيذيا للمركز، خلفا للدكتور عبدالرحمن القرطاس.

وأكد ابن سلمة حرصه على دعم مسيرة العمل ومواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.

ويحمل ابن سلمة خبـرة صناعية في قطاع البتروكيماويات، تقلد خلالها مديرا عاما للكيماويات المتخصصة في شركة سابك، وكذلك رأس مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لسابك في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تأسيس عدد من المصانع التحويلية في الجبيل.

وقد كلف مشرفا على وكالة الصناعات البتروكيماوية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عمل خلالها على تأسيس البنية التحتية والكادر البشري للوكالة، وذلك لمباشرة أعمالها في الإشراف على الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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