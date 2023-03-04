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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أصدر قرارا بتعيين المهندس خليل بن سلمة رئيسا تنفيذيا للمركز، خلفا للدكتور عبدالرحمن القرطاس.

وأكد ابن سلمة حرصه على دعم مسيرة العمل ومواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.

ويحمل ابن سلمة خبـرة صناعية في قطاع البتروكيماويات، تقلد خلالها مديرا عاما للكيماويات المتخصصة في شركة سابك، وكذلك رأس مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لسابك في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تأسيس عدد من المصانع التحويلية في الجبيل.

وقد كلف مشرفا على وكالة الصناعات البتروكيماوية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عمل خلالها على تأسيس البنية التحتية والكادر البشري للوكالة، وذلك لمباشرة أعمالها في الإشراف على الصناعات البتروكيماوية في المملكة.