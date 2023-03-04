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وأكد ابن سلمة حرصه على دعم مسيرة العمل ومواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.
ويحمل ابن سلمة خبـرة صناعية في قطاع البتروكيماويات، تقلد خلالها مديرا عاما للكيماويات المتخصصة في شركة سابك، وكذلك رأس مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لسابك في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تأسيس عدد من المصانع التحويلية في الجبيل.
وقد كلف مشرفا على وكالة الصناعات البتروكيماوية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عمل خلالها على تأسيس البنية التحتية والكادر البشري للوكالة، وذلك لمباشرة أعمالها في الإشراف على الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
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