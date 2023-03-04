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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية وبلغاريا وقعتا اتفاقية لإنشاء اللجنة السعودية البلغارية المشتركة، لتتولى تنفيذ اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، وتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وقع الاتفاقية من جانب المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فيما وقعها من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد والصناعة نيكولا ستويانوف.

وتهدف اللجنة السعودية البلغارية المشتركة إلى متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيزها، إلى جانب تعزيز فرص التعاون الواعدة في مختلف المجالات.

وجرى خلال التوقيع مناقشة أبرز الخطوات القادمة والمبادرات والمستهدفات والإطار الزمني لتنفيذها.

وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط عددا من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث اجتمع مع نائب رئيس وزراء بلغاريا لشؤون السياسات الاقتصادية وزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف، ووزير الابتكار والنمو البلغاري، ألكسندر بوليف، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات في مجالات الابتكار والتقنية.