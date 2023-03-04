شكرا لقرائتكم خبر السعودية وبلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع الاتفاقية من جانب المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، فيما وقعها من الجانب البلغاري وزير الاقتصاد والصناعة نيكولا ستويانوف.
وتهدف اللجنة السعودية البلغارية المشتركة إلى متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون العامة بين البلدين، وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيزها، إلى جانب تعزيز فرص التعاون الواعدة في مختلف المجالات.
وجرى خلال التوقيع مناقشة أبرز الخطوات القادمة والمبادرات والمستهدفات والإطار الزمني لتنفيذها.
وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط عددا من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث اجتمع مع نائب رئيس وزراء بلغاريا لشؤون السياسات الاقتصادية وزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف، ووزير الابتكار والنمو البلغاري، ألكسندر بوليف، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات في مجالات الابتكار والتقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية وبلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.