معرض الصناعات

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ويجمع المعرض منتجات الشركات الوطنية ويعرضها في مكان واحد بما في ذلك الخدمات التنظيمية والفنية، ويشتمل المعرض على مشاركة شركات الأطعمة والمشروبات الأجهزة المنزلية الملابس والأقمشة والسجاد والمفروشات ومعدات النظافة.
ويهدف إلى دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وتقديم أحدث إنتاج في مجال الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية للسوق السعودي، وتوضيح الميزات والجودة العالية للصناعات والمنتجات الوطنية.
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