شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب أسبوعية قوية وسط تفاؤل بانتعاش الطلب الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.

وكانت أسواق النفط تعافت من موجة بيع قصيرة في تعاملات أمس بعد أن نفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز نقلته سكاى نيوز عربية ، تقرير إعلامي أفاد بأن الإمارات تشهد مناقشات داخلية بشأن الخروج من أوبك وضخ المزيد من النفط، حيث أكدت المصادر أن التقرير "بعيد عن الحقيقة".

وحقق خام برنت ارتفاعا أسبوعيا بنحو 3.6 بالمئة ليصل إلى 85.83 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4.4 بالمئة، إلى 79.68 دولار، ليسجلا ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، بحسب سكاى نيوز عربية .

وعززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط، حيث نما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضا. وتتجه واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.